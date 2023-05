Meteo oggi: tanti temporali al Centro-Sud, tempo migliore al Nord

La pressione atmosferica si mantiene debole sulla nostra penisola anche se nella giornata odierna le condizioni meteo saranno nettamente migliori rispetto alle ultime 48 ore, soprattutto al Nord e sull’Emilia Romagna, messa in ginocchio da una terribile alluvione (qui le ultime news).

Dell’instabilità sarà presente invece al Centro-Sud, dove piogge e temporali avranno modo di svilupparsi ancora in maniera piuttosto diffusa, specialmente fra la tarda mattinata e le ore pomeridiane (come vediamo nella mappa qui inserita). I fenomeni più marcati interesseranno Lazio, Abruzzo, Sardegna, Campania, Basilicata, Puglia, specialmente le zone interne di queste regioni, ma sconfinando spesso anche sui settori costieri. Rovesci e temporali bagneranno anche i settori alpini, mentre in Pianura prevarrà come detto un tempo più stabile e asciutto.

Tempo più stabile anche su Sicilia e Calabria, dove non si attendono precipitazioni di rilievo anche se i cieli si presenteranno in gran parte nuvolosi.

