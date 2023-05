Forte ondata di maltempo in arrivo: allerta della Protezione Civile per Sabato 20 Maggio

Un nuovo vortice ciclonico determinerà una intensa ondata di maltempo nella giornata di Sabato, con precipitazioni abbondanti su diverse regioni. La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo, vediamo tutti i dettagli:

Venti forti al Sud. Pioggia e temporali su Nord-Ovest, Sardegna e regioni meridionali. Avviso meteo del 19 maggio

Sul nostro Paese è presente un’ampia area depressionaria all’interno della quale viaggiano diversi minimi che saranno responsabili della fase di maltempo prevista nei prossimi giorni, con piogge frequenti su Nord-Ovest, Sardegna ed estreme regioni meridionali. In particolare, su quest’ultime, è atteso anche un deciso rinforzo dei venti dai quadranti sud-orientali.

L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti sud-orientali sulla Sicilia, in estensione a Calabria e Campania. Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte. Dalle prime ore di domani si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte e Sardegna, in estensione a Campania, Calabria e Sicilia, con cumulate localmente anche abbondanti. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani allerta rossa in buona parte dell’Emilia-Romagna. Allerta arancione su settori di Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e parte di Calabria e Sicilia. Allerta gialla valutata in Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e parte di Calabria, Sicilia, Emilia-Romagna, Piemonte e Valle d’Aosta.

Bollettino meteo per Sabato 20 Maggio 2023

Precipitazioni:

– diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria di Ponente, Sardegna, Calabria centro-meridionale e settentrionale ionica e Sicilia orientale, con quantitativi cumulati da moderati fino ad elevati, specie su Valle d’Aosta meridionale, Piemonte occidentale e settentrionale, settori orientali della Sardegna centro-settentrionale, Calabria meridionale e centrale ionica e Sicilia nord-orientale ionica;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto del Paese, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie su resto del Sud, Abruzzo, Molise, Lombardia occidentale, appennino emiliano, alta Toscana e resto di Liguria.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile aumento al Nord e in sensibile diminuzione sul Sud peninsulare e sul Molise.

Venti: di burrasca, localmente su burrasca forte sud-orientali su Sicilia e Calabria, forti sud-orientali sul resto del Meridione, coste di Toscana, Lazio e Campania, localmente forti settentrionali su Liguria e Sardegna.

Mari: agitati lo stretto di Sicilia, lo Ionio meridionale, il Tirreno meridionale; molto mossi i restanti bacini occidentali e in serata lo Ionio settentrionale.