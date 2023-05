Emilia Romagna: precipita elicottero impegnato nei soccorsi nel ravennate

Ancora notizie drammatiche in arrivo dall’Emilia Romagna. Nella tarda mattinata di oggi, un elicottero è caduto a Belricetto di Lugo, in provincia di Ravenna, mentre era impegnato in un intervento per i guasti alla linea elettrica provocati dal maltempo.

Secondo quanto si apprende negli ultimi minuti, ci sono 4 feriti, ovvero tutte le persone che si trovavano a bordo del velivolo. Estratte dai vigili del fuoco, sono state portate via in eliambulanza.

L’elicottero sarebbe un mezzo privato della ditta ‘EliOssolà. Secondo una prima ricostruzione, il velivolo avrebbe tentato un atterraggio di emergenza.

Ulteriori aggiornamenti su questo articolo nelle prossime ore.