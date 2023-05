Venti tempestosi su Reggio Calabria: uomo muore travolto da un albero mentre passeggia col suo cane

Una forte ondata di maltempo si sta abbattendo al Sud, con le maggiori criticità al momento dovute al vento forte. Raffiche prossime ai 100 km/h stanno colpendo Sicilia e Calabria, creando parecchi danni.

A Reggio Calabria, un grosso albero è crollato proprio a causa delle raffiche di vento e ha travolto e ucciso un uomo che si trovava per strada in compagnia del suo cane.

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi in via San Giuseppe, nel quartiere Gebbione, nella zona sud della città. Sul posto si sono recati vigili del fuoco e medici del 118, oltre alla polizia. Purtroppo però per l’uomo non c’è stata alcuna speranza.

Tanti i danni sia in provincia che nella città di Reggio Calabria. Molte strade sono chiuse al traffico, tra cui il Lungomare e viale Galileo Galilei, tra le arterie principali della città. Segnalati estesi blackout elettrici in varie zone della città a causa dell’abbattimento di numerosi pali della corrente.