Etna: forti boati e tremore vulcanico in netto aumento sotto il diluvio

L‘Etna è in fermento in queste ore: dal primo mattino il tremore vulcanico risulta in aumento e vengono segnalati nella zona forti e frequenti boati. Diverse le segnalazioni soprattutto dai comuni di Adrano, Biancavilla e Randazzo. Segnali che lasciano presagire un nuovo parossismo del vulcano con conseguenti emissioni di lava e cenere.

Le condizioni meteo in atto complicano però il monitoraggio della situazione: da ieri infatti piove incessantemente, anche con locali disagi a causa degli accumuli ingenti (oltre 500 millimetri di pioggia caduti fra ieri e oggi). L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che “persiste la copertura nuvolosa nella zona sommitale del vulcano, quindi non è possibile effettuare osservazioni vulcanologiche tramite la rete di videosorveglianza“.

“La simulazione dell’eventuale dispersione del plume vulcanico indica una direzione SE. A partire dalle ore 5,20 UTC il tremore vulcanico, già al livello alto, registra un repentino aumento dei valori“, si legge ancora nel comunicato.