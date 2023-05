Spaventosa frana in Alto Adige nella notte: massi piombano sulla strada mentre transitava un’auto

Una spaventosa frana si è verificata nella notte appena trascorsa nella località di Laces, in Val Venosta, valle alpina dell’Alto Adige occidentale. Dalla montagna che affianca la strada, intorno alle 4, si sono staccati improvvisamente terra, sassi e soprattutto grossi massi, che sono piombati fin sulla carreggiata sottostante, su un tratto della strada statale 38 che porta a Coldrano.

Al momento della frana stava transitando un’auto, una Fiat 500 X, che si è vista arrivare addosso questi grossi massi. Fortunatamente l’automobilista è riuscito a evitare il peggio e così le 4 persone a bordo della macchina, tutti giovani della zona, si sono salvate senza particolari conseguenze. Resta però il grande spavento per l’accaduto.

Immediato l’allarme, con la strada statale 38 chiusa al traffico e così anche i sentieri montani e le ciclabili della zona, in attesa delle verifiche dei geologi che si terranno in giornata e in attesa che la carreggiata venga ripulita. Oltre ai vigili del fuoco volontari di Laces, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Coldrano, si prevedono grossi disagi per il traffico che viene deviato su una viabilità alternativa.