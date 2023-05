Meteo oggi: sole prevalente al mattino, nel pomeriggio temporali anche forti su molte zone

Un’alta pressione, non particolarmente robusta, interessa la nostra penisola garantendo un tempo più stabile e soleggiato, ma al contempo la formazione di temporali di calore nelle ore pomeridiane, che anche oggi saranno presenti su molte regioni italiane.

Più nel dettaglio, osservando la mappa qui allegata, sono previsti fenomeni a prevalente carattere temporalesco sui settori montuosi del Nord e soprattutto sulle zone interne appenniniche del Centro-Sud, con locali sconfinamenti sulle pianure e litorali tirrenici, in particolar modo al Sud.

I fenomeni si svilupperanno come celle temporalesche piccole e isolate, in grado però di risultare intense, associate anche a grandinate e frequenti fulminazioni. I temporali più forti colpiranno l’Appennino laziale/abruzzese e il Sud, ovvero Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

Soleggiamento diffuso in Pianura Padana e sui settori adriatici, non interessati in genere da queste condizioni di instabilità .

Temperature stazionarie o in lieve incremento, con valori massimi fino a 26-28 gradi al Nord e sulla Toscana. Leggermente più bassi al Centro-Sud.