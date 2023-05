Intenso nubifragio su Brescia: frana parcheggio sul Naviglio Grande

Un temporale a carattere di nubifragio si sta abbattendo dal tardo pomeriggio di oggi sulla zona di Brescia, causando diverse criticità, sia in città che in provincia. Registrati oltre 70 mm di pioggia in meno di due ore.

Almeno cinque i sottopassi allagati a Brescia, anche con oltre un metro d’acqua. Molti tombini, per favorire il deflusso dell’acqua soprattutto in centro, sono stato aperti – comunica Palazzo Loggia – ed è stata allertata l’azienda Unareti. Allertata la Protezione Civile. Un’auto è rimasta in panne in via Duca degli Abruzzi, in città, e due persone a bordo sono state fatte uscire. La strada è stata poi chiusa per allagamento dalla Polizia Locale.

A Rezzato, frazione a est del centro di Brescia, in seguito alle intense precipitazioni, è franato un tratto del muro di contenimento del Naviglio Grande e, di conseguenza, parte di un parcheggio dove si trovavano alcune auto. Per fortuna nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta.

Foto/video da Facebook: