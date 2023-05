Nubifragio nell’avellinese: morto un uomo travolto dalla furia dell’acqua

Un violento temporale si è abbattuto nel primo pomeriggio di oggi nell’avellinese, colpendo soprattutto il territorio di Fiorino e comuni limitrofi, dove si sono registrati ingenti allagamenti.

Nella frazione di Celzi, la tanta pioggia caduta in un ristretto lasso di tempo ha trasformato le strade in fiumi in piena. Un’automobile è stata trascinata dalla furia dell’acqua e il suo conducente, un uomo di 45 anni, ha purtroppo perso la vita.

Secondo quanto riporta il sito corriereirpinia.it, l’uomo sarebbe stato travolto dalla sua vettura, parcheggiata in pendenza, mentre cercava di recuperarla in un terreno invaso dall’acqua. L’uomo, 45 anni, di Contrada, stava lavorando in un castagneto.