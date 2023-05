Meteo oggi: tempo meno instabile nel complesso, ma non mancheranno i temporali

Alta pressione leggermente più forte quest’oggi e tempo meno instabile dei giorni scorsi. Tuttavia non mancheranno temporali e acquazzoni nel corso delle ore pomeridiane e serali, vediamo dove.

Al Nord avremo tempo inizialmente stabile e soleggiato un po’ ovunque, ma fra tarda mattinata e pomeriggio si attende un aumento delle nubi a ridosso dei rilievi con rovesci e temporali sparsi in formazione sui settori alpini di Nord-Est. Fenomeni più marcati sul Friuli e sul Veneto, con sconfinamenti sulle pianure di quest’ultima regione durante la sera. Altrove tempo che rimarrà in generale stabile e soleggiato.

Al Centro tempo più stabile rispetto alla giornata di ieri. Rovesci e temporali pomeridiani sono attesi sull’area appenninica al confine fra Lazio e Abruzzo e poi nelle aree interne della Sardegna. Altrove avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi.

Al Sud avremo le condizioni più instabili: temporali e piogge anche di forte intensità interesseranno dalla tarda mattinata in poi i settori tirrenici di Campania, Basilicata, Calabria. Alto il rischio di grandinate, anche di medie/grosse dimensioni. Isolati temporali anche sulla Sicilia centro-orientale. Altrove tempo più stabile con cieli in prevalenza poco nuvolosi. Qualche rovescio in serata in arrivo sulla Puglia centro-settentrionale.

Le temperature saranno di nuovo in aumento al Centro-Nord, dove si potranno toccare i 28-29 gradi. Qualche grado in meno al Sud. Da segnalare anche un rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali sul basso Adriatico.