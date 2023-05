Meteo: week end più stabile, ma ancora temporali in agguato su diverse regioni

Si prevede un anticiclone in leggero rinforzo nei prossimi giorni: il week end trascorrerà con un tempo tutto sommato stabile e il sole sarà protagonista su gran parte d’Italia. Ciò non significa che non pioverà, anzi i temporali ancora una volta saranno in agguato, ma saranno sicuramente meno estesi e intensi rispetto ai giorni scorsi.

Per quanto riguarda la giornata di Sabato 27, avremo un tempo inizialmente stabile quasi ovunque, tranne per dei fenomeni già presenti al mattino fra Lombardia, Veneto; nel pomeriggio spazio ai temporali sui settori alpini/prealpini, in particolare su Lombardia, Trentino A.A., Piemonte, con probabile sfondamenti dei fenomeni durante la serata/nottata sulle pianure piemontesi, e al Centro-Sud principalmente sull’Appennino centrale fra Lazio e Abruzzo, zone interne della Sardegna, settori tirrenici di Campania, Basilicata, Calabria.

Domenica 28 giornata quasi fotocopia, con temporali in sviluppo pomeridiano su gran parte dell’arco alpino e al Centro-Sud sulle zone interne di Lazio, Abruzzo, Sardegna, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia orientale. Altrove prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

Sotto il profilo termico non avremo grandi variazioni: le temperature si assesteranno su valori molto gradevoli (26-27 gradi max), quindi avremo un caldo assolutamente moderato senza eccessi.

