Temporali violenti nella notte in Piemonte, tanta grandine nel torinese [VIDEO]

Forti temporali di calore si sono verificati fra la tarda serata e la prima nottata sul Piemonte centro-settentrionale colpendo anche il capoluogo piemontese e creando diversi danni.

In particolare, un intenso nucleo temporalesco ha colpito la zona tra il centro dl Torino, San Mauro e fino a Chivasso, mentre un altro ha interessato la zona di Biella e Ivrea. In entrambi i casi ci sono state forti grandinate. Imbiancata dalla grandine la tangenziale Nord di Torino, all’uscita per Caselle, con difficoltà alla circolazione e qualche tamponamento senza però gravi conseguenze.

A Torino, in particolare nella zona nord della città , la più colpita, sono caduti oltre 15 mm di pioggia. Forti disagi per la grandinata anche a Caluso, nel Torinese, dove sono stati un’ottantina gli interventi dei vigili del fuoco nella notte, a causa degli alberi caduti e dei tetti scoperchiati per le forti raffiche di vento generate dal temporale. Ancora più ingenti gli accumuli di grandine sulle strade a Ivrea, associati all’altro nucleo temporalesco.

Ecco in questo video gli impressionanti accumuli di grandine in strada ad Ivrea:

Grandine sulla tangenziale tra Torino e Chivasso