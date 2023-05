Terremoti in Sicilia: scossa avvertita fortemente a Catania alle 6:44

Sequenza sismica in atto in Sicilia orientale con diverse scosse di terremoto registrate nelle ultime ore. In particolare si segnala un terremoto di magnitudo 4.0 alle 6:44.

La scossa, come vediamo dalla mappa, si è verificata nell’area dell‘Etna. L’epicentro è stato localizzato esattamente 6 km a ovest di Milo (CT).

Il terremoto, avvenuto a una profondità di soli 6 km, è stato avvertito distintamente in gran parte della provincia catanese, anche a Catania città . Alcune persone, soprattutto nei comuni limitrofi all’epicentro, sono scese in strada subito dopo aver avvertito la scossa, che è stata accompagnata da un forte boato. Non si segnalano comunque danni.

