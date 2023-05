Meteo oggi 29 Maggio: ancora tanta instabilità con temporali pomeridiani diffusi

L’anticiclone continua ad essere blando e lasciar terreno fertile per numerosi temporali di calore, che si sviluppano principalmente a ridosso dei rilievi ma spesso sconfinano anche nelle vicine aree di pianura. Dunque anche oggi lo scenario sarà lo stesso, con tanta instabilità che prenderà vita soprattutto fra la tarda mattinata e le ore pomeridiane.

Le aree interessate saranno i settori montuosi del Nord e le zone appenniniche del Centro-Sud: fenomeni più organizzati e intensi sono attesi su Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. I temporali potranno spingersi a tratti su pianure e coste tirreniche.

Durante i fenomeni più intensi, si potranno avere grandinate (piccola-media taglia) e raffiche di vento. Per quanto concerne le temperature non sono previste variazioni di rilievo. Valori più o meno in linea col periodo e massime in genere comprese fra i 23-27 gradi.