Nubifragio e grandinata a Torbole, sul Lago di Garda: immagini impressionanti

Anche oggi l’Italia è alle prese con forti temporali da nord a sud. In serata un’intensa cella temporalesca ha investito l’area del Lago di Garda, in particolare la zona settentrionale, causando pesanti disagi.

Un nubifragio ha colpito in pieno Torbole, in provincia di Trento: in poco tempo è caduta una grande quantità di pioggia e grandine, con allagamenti anche in abitazioni e locali commerciali. Gran lavoro per i vigili del fuoco, impegnati su più fronti anche in questi minuti.

Ecco le impressionanti immagini che mostrano le strade trasformate in fiumi d’acqua e grandine: