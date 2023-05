Previsioni meteo: oggi tanti temporali, anche molto forti e grandinigeni, vediamo le zone colpite

L’anticiclone continua ad essere in crisi sul Mediterraneo centrale e la nostra penisola è interessata sempre da una costante instabilità atmosferica, che nella giornata odierna risulterà anche più intensa rispetto agli ultimi giorni.

Come vediamo dalla mappa inserita qui sotto (Fonte: Lamma Toscana), ci attendono fenomeni molto diffusi sul territorio, che prenderanno forma come di consueto fra la tarda mattinata e le ore pomeridiane, fase della giornata in cui matura l’energia giusta per lo sviluppo dei temporali di calore. Temporali che oggi risulteranno come detto più diffusi e interesseranno non solo le aree montuose/pedemontane ma anche diverse zone di pianura, soprattutto sul Centro-Sud e sul Nord-Ovest.

Più nel dettaglio, si prevedono temporali e acquazzoni su gran parte dei settori alpini, con estensione specie in serata su pianure di Piemonte (centrale) e Lombardia (settore occidentale e orientale), e in Liguria fino alle coste. Temporali pomeridiani poi sulle zone interne del Centro-Sud, in particolare su: Toscana meridionale, Umbria, Lazio, Abruzzo, Sardegna, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia. Coinvolte soprattutto le aree montuose ma a tratti anche pianure e settori costieri, specialmente in Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

I temporali potranno rivelarsi molto forti e saranno spesso associati a grandinate, raffiche di vento e frequenti fulminazioni. Questo soprattutto al Centro-Sud, dove ci attendiamo i temporali più intensi, che potranno dar luogo a locali criticità idro-geologiche come allagamenti lampo e smottamenti provocati da precipitazioni abbondanti in un ristretto lasso di tempo.