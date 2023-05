Meteo oggi: forti temporali su gran parte d’Italia, attenzione a grandinate e fulmini!

Ennesima giornata condizionata da forte instabilità atmosferica, soprattutto nelle ore pomeridiane. L’alta pressione non si rafforza e favorisce lo sviluppo di numerosi temporali di calore sulla nostra penisola, che anche oggi andranno a interessare in particolar modo i settori alpini e le aree interne appenniniche del Centro-Sud, ma con sconfinamenti anche su zone di pianura e costiere.

Come vediamo dalla mappa qui inserita, per oggi, Mercoledì 31 Maggio, sono attesi fenomeni su gran parte delle Alpi (intensi su Piemonte), e poi nelle zone interne praticamente di tutte le regioni centro-meridionali. I temporali risulteranno più forti su Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori. Su queste regioni prevediamo fenomeni associati a frequenti fulminazioni, grandine e piogge a carattere di nubifragio, con accumuli anche fra i 50 e i 100 mm di pioggia in un ristretto lasso di tempo.

I temporali tenderanno a svilupparsi come detto prima sui rilievi o a ridosso di essi ma sulle regioni tirreniche si estenderanno facilmente anche verso le pianure e le zone costiere. Questo avverrà soprattutto su Toscana, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Condizioni più stabile e anche soleggiate le avremo invece sui settori adriatici e su buona parte della Pianura Padana. Le temperature non subiranno grandi variazioni, valori massimi fino a 25-27 gradi, quindi caldo sempre moderato e non eccessivo su tutta la penisola.

Â