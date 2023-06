Violento incendio in un palazzo di Roma, nel quartiere Colli Aniene. Almeno 1 morto e 20 feriti.

Un violento incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi in un edificio di Roma, nel quartiere di Colli Aniene, situato nell’area orientale della capitale.

Secondo quanto si apprende le fiamme sarebbero scaturite in un palazzo oggetto di lavori, con il fuoco che avrebbe preso il via da una coibentazione esterna. Le fiamme hanno rapidamente avvolto la struttura, coinvolgendo circa 7 piani.

Il bilancio è drammatico: almeno 1 morto e una ventina di feriti, fra cui alcuni in gravi condizioni. Decine gli evacuati, con molte delle persone rimaste ustionate o intossicate arrivate negli ospedali con complicazioni respiratorie.

Presente sul posto anche il presidente del IV municipio Massimiliano Umberti, accorso a Colli Aniene non appena appresa la notizia. “Largo Franchellucci 73-79 un disastro – il post in diretta dello stesso minisindaco che annuncia – abbiamo aperto l’unità di crisi…vi aggiorno in tempo reale”. “Ci sono due scale completamente andate a fuoco – l’aggiornamento in diretta di Umberti -. Ci sono porte ancora non aperte dai vigili del fuoco, chiunque di proprietario ha le chiavi le venga a portare altrimenti vanno forzate le porte”.