Puglia: forti temporali nel tarantino, un fulmine colpisce la strada e distrugge l’asfalto [FOTO]

Forti temporali si sono abbattuti nella giornata di ieri in Puglia, in particolar modo sulla dorsale ionica tarantina e sulle Murge, causando alcuni disagi e allagamenti.

A Laterza, un fulmine si è scagliato al suolo e ha colpito la strada, causando dei vistosi danni al manto stradale, come possiamo vedere da queste immagini.

Fortunatamente in quel momento non transitavano veicoli per cui i danni hanno riguardato solo l’asfalto che si è sgretolato creando una voragine. Sul posto è intervenuta la Polizia locale per constatare il danno e gestire la circolazione.