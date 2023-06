Meteo, l’Aeronautica Militare emette avviso di fenomeni intensi per 7 regioni. Rischio forti temporali e grandinate.

Un’area depressionaria in quota alimenterà condizioni di spiccata instabilità sull’Italia nelle prossime ore e nella giornata di domani, portando piogge e temporali anche di forte intensità, specialmente sulle regioni centro-settentrionali.

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi che va da oggi pomeriggio alla giornata di Lunedì ed è rivolto in particolare a 7 regioni. Ecco il comunicato:

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 04/06/23

SI PREVEDONO DAL POMERIGGIO DI OGGI, DOMENICA 04 GIUGNO 2023, PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO:

– PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE SU LOMBARDIA E TRENTINO-ALTO ADIGE;

– PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE SUL VENETO;

– PER LE SUCCESSIVE 24/36 ORE SU EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA, MARCHE ED UMBRIA;

I SOPRA CITATI FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA’ ELETTRICA, POSSIBILI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.

Fonte: www.meteoam.it