Tempesta di sabbia colpisce l’Egitto: immagini spaventose dal Canale di Suez [VIDEO]

Una grande tempesta di sabbia si è abbattuta due giorni fa nell’area della penisola del Sinai, fra Egitto e Israele, causando danni e numerosi disagi anche nella capitale egiziana Il Cairo.

Le raffiche di vento hanno superato i 60 km/h, provocando una vittima e cinque feriti per il crollo di un grosso cartellone pubblicitario in una strada a Il Cairo.

La tempesta di sabbia si è abbattuta con violenza anche nel Canale di Suez, causando disagi alla navigazione marittima. La Bbc ha pubblicato un video impressionante che mostra l’enorme nuvola di sabbia e polvere che avanza nel canale.

Wow ! sand storm ⛈️ Suez, Egypt !

Land lubbers cannot even imagine what all we seafarers see !! #seafarer#navik #merchantnavy #indianseafarer pic.twitter.com/1bkA9BBHPt

— Pankaj Sabharwal 🇮🇳 (@pankajsabharwal) June 3, 2023