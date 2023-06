Nubifragi nelle Marche: alluvione a Sforzacosta dove sta esondando il fosso Narducci, allagamenti nelle case

Intense precipitazioni stanno colpendo dal tardo pomeriggio di oggi le Marche, causando pesanti disagi soprattutto nella provincia di Macerata.

Un nubifragio si è abbattuto nella località di Sforzacosta, frazione a sud di Macerata, dove poco fa è esondato il fosso Narducci e diverse strade risultano impraticabili, tanto che è stata interrotta la circolazione. In questi minuti si stanno allagando garage e perfino alcune case.

Ma in tutto il territorio comunale sono diverse le arterie viarie bloccate. Il Comune consiglia di “utilizzare l’auto e uscire di casa solo in casi strettamente necessari”. È operativo il Coc e per ogni segnalazione è possibile chiamare il numero unico emergenze 112. Un’auto in panne è stata soccorsa in via Vittime delle Foibe, per fortuna senza nessuna conseguenza per l’automobilista.

Criticità anche a Casette Verdini, dove l’acqua è arrivata ad alcune villette a schiera. Campi allagati sulla Carrareccia e in contrada Rotacupa a Villa Potenza.