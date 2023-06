Previsioni meteo: tanti temporali anche nei prossimi giorni, ecco le aree più esposte

La pressione atmosferica sul bacino del Mediterraneo continua ad essere non sufficientemente elevata da garantire condizioni di stabilità. Anche nei prossimi giorni avremo quindi a che fare con frequenti temporali e acquazzoni, in un contesto mite ma non particolarmente caldo, in quanto le correnti sub-tropicali (in grado di apportare ondate di calore) restano per ora ben lontane dalla nostra penisola.

La giornata di Martedì sarà caratterizzata da una instabilità ancora diffusa: piogge e soprattutto temporali interesseranno i settori alpini/prealpini e le zone appenniniche e interne del Centro-Sud, con occasionali sconfinamenti verso le coste, dove comunque avremo un tempo in prevalenza più stabile. I fenomeni si svilupperanno principalmente fra la tarda mattinata e il pomeriggio, per poi esaurirsi entro la serata. Potranno essere intensi, accompagnati da grandinate e frequenti fulminazioni.

Mercoledì sarà un’altra giornata macchiata da molte nubi che si alterneranno a spazi soleggiati soprattutto al mattino; al pomeriggio scoppieranno gli ormai consueti temporali, sulle aree alpine e sulla fascia appenninica dall’Emilia fino alla Calabria, localmente di forte intensità. Tempo generalmente più asciutto e soleggiato lungo le coste.

Situazione molto simile anche nella giornata di Giovedì, quando dopo una mattinata prevalentemente soleggiata, avremo nel pomeriggio temporali su gran parte dei rilievi e sulle zone vicine. Inoltre acquazzoni e temporali potranno sconfinare nelle ore serali anche sulla Pianura Padana (da confermare).

Dovrebbe cambiar poco anche nei giorni seguenti, ovvero Venerdì-Sabato, con nuovi temporali pomeridiani sempre presenti sui rilievi interni ma a tratti anche sulla Pianura Padana, e un tempo più stabile e soleggiato invece lungo le coste e in genere anche sul Meridione.

