Prossima settimana con tanto MALTEMPO: temporali e nubifragi diffusi

Il mese di Giugno continuerà a stupire anche nella seconda decade, portando forte instabilità e un caldo nella norma o addirittura al di sotto, come non accadeva da anni.

E’ ormai realtà infatti l’evoluzione che vede per la prossima settimana l’interazione di correnti più fresche da nord-est e di origine atlantica a formare una vasta area depressionaria proprio sul bacino del Mediterraneo. Il tutto favorito da un’area di alta pressione estesa sull’Europa centro-settentrionale, ben lontana dalla nostra penisola.

Con queste premesse, è facile attendersi tantissima instabilità sul nostro territorio. Già all’inizio della settimana faremo i conti con rovesci e temporali piuttosto diffusi soprattutto sui rilievi e nelle aree interne. Poi da metà settimana in poi il tempo si farà ancor più perturbato e le piogge e i temporali diverranno più intensi ed estesi, coinvolgendo non solo le zone interne ma anche pianure e settori costieri in maniera diffusa.

Sebbene sia prematuro entrare nei dettagli delle zone/regioni più colpite, si può affermare che sarà molto probabilmente il Centro-Sud a vedere i fenomeni più intensi, ma anche al Settentrione le piogge di certo non mancheranno. Purtroppo sarà alto il rischio di assistere nuovamente a nubifragi e temporali molto violenti, con locali trombe d’aria e diffuse grandinate, vista l’energia in gioco che sarà piuttosto elevata.

Il caldo intenso rimarrà ancora lontano dalla nostra penisola. Le temperature, anzi, potranno calare di alcuni gradi portandosi leggermente sotto la media soprattutto al Centro-Nord.

