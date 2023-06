Meteo oggi 9 Giugno: mattinata col sole, dal pomeriggio si riaccende l’instabilità su diversi settori

Pressione in temporaneo aumento nella giornata odierna sull’Italia, ma non mancheranno ancora volta i temporali. Dopo una mattinata per lo più stabile e in gran parte soleggiata, fra tarda mattinata e pomeriggio si riaccenderà l’instabilità, specialmente sui rilievi.

Come vediamo dalla mappa qui inserita, i fenomeni sono previsti oggi sui settori alpini/prealpini, con sconfinamenti (nel pomeriggio-sera) locali sulle aree pianeggianti del Nord-Ovest e dell’Emilia, poi nelle zone appenniniche e interne del Centro-Sud, in particolare su Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia e sulla Sardegna.

Fenomeni che assumeranno in genere carattere di temporale o rovescio, per cui non si escludono locali grandinate e precipitazioni abbondanti in un breve lasso di tempo. Questo soprattutto al Nord e sulla Sardegna, dove sono previsti i fenomeni più intensi.

Le temperature saranno in leggero aumento, in particolar modo al Sud. Valori massimi fino a 28-30 gradi.