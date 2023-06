Esperienza terrificante per un pilota ecuadoregno che durante il volo ha visto un enorme uccello schiantarsi contro il finestrino della sua cabina di pilotaggio.Il pilota, Ariel Valiente, è riuscito nonostante l’accaduto a mantenere la calma, catturando anche il video della scena pochi istanti dopo che l’uccello ha colpito il suo velivolo. Nella clip di 12 secondi, si possono vedere le zampe dell’uccello che gli penzolano in grembo, prima che giri la telecamera su se stesso, coperto di sangue.

La clip ha iniziato a girare in rete nella giornata di mercoledì ed è rapidamente diventata virale. L’incidente si è verificato sopra Vinces, una città nella provincia di Los Rios in Ecuador.

Pilot safely lands his plane after a huge bird struck his windshield in the Los Ríos Province, Ecuador. Ariel Valiente was not injured during the incident. pic.twitter.com/Rl3Esonmtp

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 15, 2023