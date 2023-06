Whatsapp, Facebook, Instagram down: problemi nell’invio di messaggi vocali, foto, video

Ancora problemi per i social network di Mark Zuckerberg. Dopo i casi già successi la settimana scorsa, anche nella serata di oggi Whatsapp è in down, o comunque funziona a singhiozzo. Risulta in particolare difficile mandare vocali o anche video e foto.

Problemi similari si riscontrano anche con Instagram e Facebook, proprio come successo, ripetutamente, circa 10 giorni fa.

Il sito Downdetector.it, che raccoglie le segnalazioni di malfunzionamento, ha registrato un picco dopo le 21. Le segnalazioni arrivano da tutta Italia ma la problematica riguarderebbe un po’ tutto il pianeta.

A ogni modo dovrebbe trattarsi di problemi tecnici destinati a rientrare nelle prossime ore, se non già nei prossimi minuti.