Montefiascone (Viterbo), terrapieno crolla su un ristorante: morto il titolare

Drammatico incidente questa mattina nel viterbese, nella zona di Montefiascone: un terrapieno è improvvisamente franato travolgendo un ristorante, causando una vittima e un ferito. La frana ha coinvolto una cantina adibita a magazzino dove erano presenti tre persone. Sulla parete sovrastante l’esercizio erano in corso alcuni lavori.

A rimanere ucciso è stato il titolare dell’esercizio, Paolo Morincasa, estratto dalle macerie del retrocucina senza vita. Mentre un’altra persona, probabilmente il cuoco, è rimasta ferita gravemente ed è stata trasportata in ospedale.

Non risultano altri dispersi nella frana. Intanto la procura di Viterbo avvierà un fascicolo per omicidio colposo, la pm di turno Eliana Dolce sul posto per effettuare un primo sopralluogo.