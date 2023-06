Previsioni meteo: inizia una intensa ondata di caldo, fin verso i 40 gradi nei prossimi giorni

E’ iniziata l’ondata di calore ampiamente preannunciata da tempo, che nei prossimi giorni farà registrare temperature notevolmente superiori alla media del periodo.

Merito naturalmente dell’Anticiclone Africano, che sta per lanciare a tutti gli effetti la prima vera offensiva verso l’area mediterranea e la nostra penisola.

Già in queste ore il caldo è visibilmente aumentato. In molti lo avranno già percepito sulla propria pelle. Ma il grosso deve ancora arrivare: fra martedì e giovedì infatti l’anticiclone africano si intensificherà e si consoliderà sulla nostra penisola, quindi caldo e afa saranno in ulteriore aumento e si raggiungeranno picchi di temperatura anche prossimi ai 38-40 gradi.

Il tutto in un contesto stabile, con cieli in genere sereni o poco nuvolosi ma al contempo non particolarmente limpidi soprattutto al Centro-Sud in quanto l’anticiclone africano trasporterà insieme al caldo anche una notevole quantità di pulviscolo e sabbia desertica che renderanno i cieli più opachi, a tratti grigiastri.

Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per i prossimi giorni:

Martedì 20 Giugno – L’ondata di caldo entra nel vivo. Tempo generalmente stabile su tutta la penisola, addensamenti nuvolosi saranno presenti solo sulle regioni settentrionali, specie quelle di Nord-Ovest, con locali fenomeni a carattere di rovescio sui settori alpini. Temperature in generale lieve crescita, con valori fino a 33-35 gradi in Pianura Padana e regioni tirreniche, specie zone interne. Molto caldo sulla Sardegna, con picchi di 36-38 gradi.

Mercoledì 21 Giugno – Giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, al più velati. Maggior transito di nubi al Nord, specie sui rilievi, ma con fenomeni molto scarsi. Temperature in ulteriore aumento: valori massimi diffusamente compresi fra 32-36 gradi, punte di 38-40 gradi in Sardegna.

Giovedì 22 Giugno – La giornata probabilmente più calda della settimana. Temperature in ulteriore lieve aumento, con diffuse massime fino a 35-37 gradi nelle zone interne della penisola, picchi intorno ai 40-42 gradi in Sardegna. Tempo in genere stabile e soleggiato ma con qualche disturbo al Nord e possibili temporali e rovesci dal pomeriggio, in particolare sul Nord-Ovest.

Tendenza giorni successivi – Anticiclone africano in indebolimento da Venerdì al Nord e nel week end anche al Centro-Sud. Calo termico di almeno 5-6 gradi e probabile ritorno dell’instabilità. Seguite gli aggiornamenti.