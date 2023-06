Meteo oggi 20 Giugno: Anticiclone Africano a tutto spiano, caldo intenso e stabilità

Anticiclone africano in ulteriore rinforzo nella giornata odierna con condizioni di generale stabilità atmosferica e caldo in generale aumento.

Le uniche aree interessate da locali precipitazioni saranno quelle alpine, in particolare l’Alto Friuli, localmente i settori alpini di confine della Lombardia, Valle d’Aosta e alpi piemontesi. I fenomeni saranno di breve durata e tenderanno ad attenuarsi entro sera. Una certa nuvolosità (nubi alte e velature) interesserà il Nord, la Toscana e la Sardegna, senza produrre però fenomeni.

Le temperature saranno come detto in aumento, con valori massimi previsti fino a 33-36 gradi nelle zone interne, specie Pianura Padana e regioni tirreniche. Punte vicine ai 40 gradi in Sardegna, la regione più calda d’Italia. Valori di qualche grado inferiori in genere lungo le regioni adriatiche.