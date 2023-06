Forte boato avvertito in Liguria oggi 21 Giugno: le informazioni

Un forte boato è stato avvertito poco fa, intorno alle 17:10, in Liguria.

Numerose segnalazioni stanno giungendo soprattutto dall’area occidentale della regione, soprattutto dalle province di Imperia, Savona.

A causare il boato non è stato alcun terremoto (non risultano movimenti tellurici nell’area secondo le rilevazioni dell’INGV) ma molto probabilmente un aereo militare, che superando la barriera del suono ha generato il cosiddetto “boom sonico”, avvertito per alcuni istanti dalla popolazione un raggio di diverse decine di chilometri.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.