Ricerche sottomarino Titan: “trovato un campo di detriti”

Ci sono novità sulle ricerche del sommergibile “Titan” disperso nell’Oceano Atlantico con a bordo 5 persone: la Guardia costiera degli Stati Uniti riferisce che, durante le ricerche, è stato trovato un campo di detriti.

“Un campo di detriti è stato scoperto nell’area di ricerca da un ROV vicino al Titanic. Gli esperti del comando unificato stanno valutando le informazioni”, si legge in un tweet della Guardia costiera Usa. E’ possibile quindi che si tratti di resti del sommergibile che si ritiene possa essere imploso raggiunte elevate profondità marine.

La sigla ‘ROV’ sta per ‘remotely operated vehicle’, cioè veicolo a comando remoto. Intanto oggi è stata superata la soglia cruciale delle 96 ore di ipotetica autonomia di ossigeno all’interno del sommergibile disperso, quando dunque l’aria respirabile potrebbe essere terminata: il Titan aveva una scorta di ossigeno di 96 ore, cioè quattro giorni, quando si è immerso intorno alle 6 locali di domenica mattina per la discesa verso il relitto del Titanic, il che poneva il limite ultimo per trovare il sottomarino fra mezzogiorno e le 14 ora italiana.

Alcuni esperti tuttavia hanno sottolineato che si trattava di una stima orientativa, prolungabile se i passeggeri avessero adottato misure per conservare l’aria respirabile.