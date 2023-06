Violenta grandinata durante concerto al famoso Red Rocks Amphitheatre scatena il panico: un centinaio i feriti

Una vera e propria tempesta di grandine, causata da un forte temporale, si è abbattuta nella serata di Mercoledì sull’iconico Red Rocks Amphitheatre del Colorado, sede di numerosi concerti di rockstar internazionali.

È accaduto prima di uno spettacolo all’aperto del cantante Louis Tomlinson degli One Direction, che alla fine è stato rinviato.

I fan del cantante e cantautore inglese sono stati costretti a correre ai ripari mentre grossi chicchi di grandine cadevano violentemente al suolo. I video pubblicati sui social media mostravano scene di panico, con persone che correvano, urlavano e in alcuni casi piangevano.

“Stasera è stata la notte più spaventosa della mia vita”, ha pubblicato un utente di Twitter di nome Nicole con un video della tempesta.

Notevole il numero dei feriti: i vigili del fuoco di West Metro hanno riferito che sette persone sono state trasportate negli ospedali con ferite non mortali e altre 80-90 sono state curate sul posto. In totale quindi quasi un centinaio le persone rimaste ferite dalla grandinata, la maggior parte per contusioni ed escoriazioni.

Tonight was the scariest night of my life. It started pelting people with hail at Red Rocks and my sister and I luckily found shelter under a sign. I am bleeding and have huge bumps on my head from the hail. Hoping everyone made it out safely. pic.twitter.com/jong1SBuYd — nicole (@nikkitbfh) June 22, 2023

drove 8 hours to see #LouisTomlinson tonight at Red Rocks. Praying for everyone who was there tonight. i have bruises and welts all over my back and legs. had to empty out boxes of shirts at the merch stand to be cover our heads. pic.twitter.com/qmGvRHKXUA — jess (@i_jessThompson) June 22, 2023