Crolla ponte sul fiume Yellowstone, cade in acqua treno merci. Si teme disastro ambientale.

Un ponte che attraversa il fiume Yellowstone, nello stato del Montana, è improvvisamente collassato. Il crollo della struttura ha fatto precipitare un treno merci che trasportava materiali altamente pericolosi. I vagoni, caduti nell’acqua, erano carichi di asfalto caldo e zolfo fuso.

Si teme ora un importante disastro ecologico a causa dell’inquinamento delle acque del fiume. Secondo quanto riferito dallo Stillwater County Disaster and Emergency Services, per precauzione è stato necessario chiudere le prese di acqua potabile a valle nell’attesa di valutare i rischi legati all’incidente.

L’area in cui si è verificato il crollo si trova in una sezione scarsamente popolata della Yellowstone River Valley, circondata da ranch e terreni agricoli. Per fortuna l’incidente, avvenuto intorno alle sei del mattino, ora locale, non ha provocato feriti.