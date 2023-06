Il fumo dei terribili incendi in Canada arriva in Europa [IMMAGINI]

Il fumo generato dai devastanti incendi in Canada è arrivato in Europa, interessando nelle ultime ore l’area occidentale del nostro continente. E’ l’effetto della circolazione atmosferica che conduce l’aria da ovest verso est e che ha spinto una “nube” piuttosto vasta di fumo verso Irlanda, Regno Unito, Portogallo, Spagna, Francia.

Copious amounts of smoke from wildfires raging throughout Quebec, Canada will reach Western Europe in the next few hours. pic.twitter.com/Uxx402al87

