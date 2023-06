Meteo oggi 27 Giugno: dal pomeriggio scoppiano numerosi TEMPORALI, vediamo dove

Primo cedimento dell’alta pressione quest’oggi sulle regioni settentrionali. Correnti lievemente più fresche legate ad una struttura depressionaria collocata sull’Europa centro-orientale apporteranno condizioni di instabilità, in particolar modo sul Nord-Est, ma non solo.

Le previsioni per oggi, Martedì 27 Giugno.

Al mattino tempo stabile e in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso ovunque. Verso tarda mattinata/pomeriggio peggiora fortemente sul Nord-Est e sulla Lombardia orientale con temporali che si formeranno principalmente sulle aree alpine e prealpine. Questi fenomeni tenderanno poi a spingersi fra tardo pomeriggio/sera sulle aree pedemontane e pianeggianti, in particolar modo su Veneto e Lombardia orientale. Il rischio di fenomeni intensi come grandinate e locali supercelle temporalesche è elevato.

Qualche temporale, sempre dal pomeriggio, potrà interessare inoltre l’Emilia Romagna (specie settori centro-occidentali) e il Piemonte, in particolare l’area fra torinese e cuneese.

La giornata trascorrerà invece all’insegna del bel tempo al Centro-Sud, dove prevarranno condizioni soleggiate. Da segnare solo qualche addensamento sulle aree appenniniche con isolati rovesci sull’Appennino calabro-lucano.

Le temperature saranno più o meno stazionarie o in lieve calo (più marcato al Nord-Est): caldo sempre abbastanza intenso al Centro-Nord con valori fino a 32-34 gradi nelle aree interne. Più moderato invece al Centro-Sud.