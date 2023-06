Allerta della Protezione Civile per Venerdì 30 Giugno: diffusi temporali al Centro-Nord, ecco le zone colpite

Una perturbazione atlantica è attesa nella giornata di domani sull’Italia centro-settentrionale. Porterà piogge e temporali diffusi, anche di forte intensità.

La Protezione Civile ha emanato un’allerta meteo, che riportiamo di seguito:

La presenza di un’area perturbata sul Mar Tirreno favorirà, nella giornata di domani, l’avvio di una nuova fase di instabilità atmosferica, in particolare sulle regioni centro-settentrionali, dove sono attesi fenomeni temporaleschi anche diffusi.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, venerdì 30 giugno, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia, specialmente sui settori meridionali e su Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, in estensione nel corso della mattinata al Lazio, specialmente sui settori centro-settentrionali, a Marche ed Umbria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 30 giugno, allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico in Toscana, e allerta gialla in Emila- Romagna, Liguria, Lazio, Marche e Umbria. Valutata inoltre allerta gialla su settori di Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte e Abruzzo.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it)