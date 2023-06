Fulmine provoca blackout a Fiorenzuola (Piacenza)

Un vasto fronte temporalesco ha colpito in mattinata le aree nord-occidentali della penisola, provocando un’elevata attività elettrica.

In Emilia Romagna, una delle zone più colpite, si sono abbattuti numerosi fulmini: nella località di Fiorenzuola d’Arda, nel piacentino, uno si è scagliato al suolo colpendo una centralina di distribuzione primaria che serve tutto il territorio. L’incidente ha provocato quindi un blackout in tutto il paese. I tecnici sono al lavoro per ripristinare la corrente, mentre il sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi fa sapere che non sono stati segnalati danni a persone e cose.

Altri disagi sono stati segnalati nella zona di San Bonico, a Piacenza, dove un’altra centralina elettrica è andata in tilt, con disagi per i residenti e le imprese della frazione.