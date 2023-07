Meteo oggi: forti temporali previsti al Nord, instabilità anche su alcuni settori del Centro-Sud

L’alta pressione farà i capricci anche in questo avvio di settimana e lascerà spazio a frequenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni settentrionali. Vediamo il tempo previsto per oggi Lunedì 3 Luglio sull’Italia:

Al Nord – tempo instabile già al mattino con piogge e temporali presenti su Veneto e Friuli Venezia Giulia. Più stabile altrove. Nel pomeriggio si accende l’instabilità temporalesca con fenomeni a carattere sparso, soprattutto sulle aree alpine e prealpine, ma localmente anche in pianura, specie fra est Lombardia ed Emilia. Attenzione in serata/nottata, quando potranno verificarsi temporali anche intensi ancora fra Lombardia e soprattutto Veneto e Romagna. Fenomeni che saranno accompagnati da grandinate anche di media-grossa taglia e frequenti fulminazioni.

Al Centro – Tempo nel complesso più stabile, ma nel pomeriggio formazione di rovesci e temporali su zone interne di Toscana, Marche, Abruzzo. Su quest’ultime due fenomeni anche di forte intensità, con associate grandinate e frequenti fulminazioni. Più stabile e tanto sole sulle altre regioni.

Al Sud – Giornata nel complesso stabile con ampio soleggiamento. Da segnalare qualche rovescio o temporale isolato su zone interne campane, Basilicata, Alta Murgia.

Per quanto riguarda le temperature non subiranno grandi variazioni. Valori massimi compresi in genere fra 28-32 gradi. Caldo quindi moderato senza eccessi.