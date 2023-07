Previsioni meteo: caldo moderato e instabilità fino a Giovedì, poi FIAMMATA AFRICANA!

Gran parte di questa settimana sarà contraddistinta sull’Italia da correnti occidentali, che determineranno un caldo moderato e ancora frequenti condizioni di instabilità atmosferica sulle regioni settentrionali. Più stabile invece il tempo previsto sulle regioni del Centro-Sud, dove sarà il sole a prevalere.

Questo in sintesi lo scenario previsto fino alla giornata di Giovedì. La situazione però è destinata a cambiare nei giorni successivi, in quanto dopo una assenza piuttosto lunga entrerà di nuovo in gioco l’Anticiclone Africano. Dalle ultime proiezioni dei modelli si osserva infatti una sua progressiva espansione verso la penisola a partire da Venerdì.

Il tempo potrebbe così virare verso condizioni nettamente più stabili e molto calde. Le temperature aumenteranno sensibilmente a cominciare dalle Isole Maggiori, dove farà molto caldo già nella giornata di Venerdì, poi toccherà anche al resto d’Italia nel corso del week end.

Caldo e afa si faranno sentire soprattutto sulle Isole e sulle zone interne del Centro-Sud, ma anche in Pianura Padana, con temperature che probabilmente torneranno a toccare diffusamente i 33-35 gradi. Non si escludono picchi anche più elevati soprattutto sulle Isole, fin verso i 40 gradi. Dovrebbe andar meglio sulle regioni adriatiche dove fra Sabato e Domenica correnti settentrionali potrebbero mitigare ancora un po’ la calura.

Ma attenzione a inizio settimana prossima: l’Anticiclone Africano potrebbe avanzare ulteriormente spingendo aria ancora più rovente soprattutto verso il Centro-Sud, portando le temperature di molti gradi sopra la media. Tuttavia questa previsione è ad ora molto incerta. Solo nei prossimi giorni capiremo se l’ondata di caldo persisterà per più giorni e quanto risulterà intensa. Seguiteci!