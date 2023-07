Violento temporale nel cuneese: grandine grossa a Roccaforte di Mondovì (FOTO)

L’instabilità sta entrando nel vivo in queste ore al Nord Italia, con temporali che stanno interessando varie zone della Pianura Padana. Intensi nuclei temporaleschi sono in atto in particolar modo fra Lombardia sud-orientale, Emilia Romagna, dove si segnala anche la presenza di una supercella fra i territori del bresciano e del mantovano (in spostamento sul modenese negli ultimi minuti).

Ma un violento temporale ha colpito poco fa anche il cuneese, causando una pesante grandinata nell’area di Mondovì. Ecco le immagini che arrivano da Roccaforte di Mondovì, dove i chicchi di grandine hanno raggiunto dimensioni notevoli, anche 4-5 centimetri, provocando dei danni ancora da quantificare.