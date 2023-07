Meteo oggi 4 Luglio: instabilità diffusa al Nord e regioni Adriatiche dal pomeriggio

L’alta pressione continua a non essere particolarmente forte sull’Italia, favorendo così la formazione di rovesci e temporali soprattutto nelle ore pomeridiane-serali.

Anche oggi, 5 Luglio, avremo per tanto condizioni di instabilità su diversi settori. Fenomeni a carattere sparso e a prevalente sfondo temporalesco sono attesi al Nord sulle aree alpine-prealpine, ma a tratti anche in pianura, in particolar modo su Piemonte e Lombardia e sull’Emilia. Dei temporali potranno persistere fino a tarda sera su Piemonte e Lombardia.

Ancora una volta si tratterà di fenomeni localmente intensi, con possibilità di supercelle, grandinate anche di media-grossa taglia e forti raffiche di vento.

Al Centro-Sud il tempo sarà inizialmente stabile e in prevalenza soleggiato. Al pomeriggio avremo la formazione di temporali, localmente anche forti, sulle zone appenniniche delle regioni adriatiche e aree adiacenti, quindi su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia centro-settentrionale. Qualche isolato rovescio anche sui rilievi della Basilicata. Tempo generalmente stabile sulle regioni tirreniche con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. In serata dei fenomeni potranno interessare ancora la Puglia e l’area di confine con la Basilicata.

Le temperature non subiranno variazioni significative. Ventilazione prevista debole di direzione variabile.