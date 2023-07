Valanga di ghiaccio travolte un’abitazione con due donne: ricoverate per ipotermia

Molti temporali hanno colpito il Nord Italia fra la giornata di ieri e la notte, provocando numerosi danni in varie regioni, specie in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna.

Impressionante quanto accaduto nel comasco, precisamente a Senna Comasco, dove il violento temporale di questa notte ha devastato un’abitazione. Un’ondata di acqua, fango e grandine ha sfondato la porta di una casa situata in una strada in discesa, dove vivevano due donne di 91 e 62 anni.

Entrambe stavano dormendo e sono state sorprese da questa “valanga di ghiaccio” che le ha travolte. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i carabinieri e gli operatori del 118 che hanno soccorso le due donne, poi ricoverate in ospedale in stato di ipotermia all’ospedale Sant’Anna. Per l’anziana la prognosi al momento resta riservata, mentre la figlia, che si trovava in uno stato maggiore di ipotermia, è in terapia intensiva.

Il maltempo ha causato gravi disagi e danni fra comasco e Monza Brianza soprattutto a causa dell’eccezionale quantità di grandine e pioggia caduta in poco tempo. Numerosi gli interventi per allagamenti di cantine e sottopassi o per alberi pericolanti, oltre che per infiltrazioni di acqua nelle abitazioni.