Meteo oggi: Anticiclone Africano si rinforza, giornata di caldo intenso. Ecco le temperature previste

L’Anticiclone Africano si consolida sulla penisola determinando tempo ampiamente stabile e caldo intenso. La giornata odierna, Lunedì 10 Luglio, sarà caratterizzata quindi da condizioni meteo stabili e in genere soleggiate su tutta la penisola.

Gli unici disturbi li avremo sulle aree alpine di Nord-Est (specie in Trentino Alto Adige e alto Friuli), dove sono attesi annuvolamenti con locali temporali o acquazzoni, fra il tardo pomeriggio e la serata.

Il caldo sarà in intensificazione, con temperature in ulteriore generale aumento sia nei valori massimi che in quelli minimi. Valori diurni nelle zone interne fino a 35-38 gradi. Più contenuti in genere sulle coste ma con umidità in crescita. Punte fino a 39-40 gradi sulle Isole, localmente 42-43 gradi nell’entroterra sardo.

Il caldo continuerà ad essere protagonista assoluto nei prossimi giorni grazie alla persistenza dell’Anticiclone Africano, che porterà temperature ancora più elevate da Martedì-Mercoledì, in particolare al Centro-Sud.