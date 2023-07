Meteo oggi: sole e caldo in aumento, locali temporali sulle Alpi

La giornata odierna sarà caratterizzata dalla presenza dell’Anticiclone Africano, che porterà tempo stabile e caldo intenso sulla penisola.

I cieli si presenteranno ampiamente soleggiati o poco nuvolosi. Avremo però la formazione di rovesci e temporali sulle aree alpine nel corso del pomeriggio-sera. Fenomeni anche di forte intensità interesseranno in particolare la Lombardia nord-orientale, il Trentino Alto Adige, il bellunese. Previste grandinate e forti raffiche di vento associati ai temporali.

Le temperature saranno in generale ulteriore ascesa e risulteranno elevate, fino a 36-38 gradi nelle zone interne sia del Nord che del Centro-Sud. Valori ancora più alti in Sardegna, con punte di 40-42 gradi. Ventilazione in genere debole.