Meteo: ondata di caldo in intensificazione soprattutto al Centro-Sud nei prossimi giorni, dal weekend su tutta Italia

Lo avevamo preannunciato ed eccolo qui. L’Anticiclone Africano sta avvolgendo tutta la penisola portando sole e caldo intenso su tutta la penisola in questo avvio di settimana. Le temperature hanno subito un generale aumento, sia nei valori massimi che in quelli minimi. E’ in crescita anche l’afa soprattutto nelle zone di mare e nei grandi centri urbani, dove il caldo diviene più opprimente.

Nei prossimi giorni questo vasto promontorio nord-africano continuerà a persistere sull’area mediterranea e l’Italia mantenendo le temperature su valori sempre molto elevati, ancora più alti di quelli registrati in questa prima parte di settimana, specialmente al Centro-Sud.

Una lieve flessione termica interesserà il Centro-Nord nelle giornate di Giovedì e Venerdì, con la possibilità di qualche temporale (purtroppo anche violento) soprattutto nel corso di Giovedì sul Settentrione. Ma a parte questo temporaneo calo termico, il grande caldo continuerà inesorabile e nel week end e a inizio settimana tenderà addirittura a intensificarsi su tutto l’Italia, dando via probabilmente alla fase più estrema di questa ondata di calore.

Vediamo allora cosa ci attende nei prossimi giorni:

Mercoledì 12 Luglio – Giornata in prevalenza stabile con cieli sereni. Instabilità sulle aree alpine/prealpine con temporali specie dal pomeriggio-sera. Possibile estensione dei fenomeni alle medio-alte pianure verso la fine del giorno. Attenzione a fenomeni localmente di forte intensità , con grandinate e forti raffiche di vento. Temperature in ulteriore generale aumento: valori diurni fino a 36-38 gradi. Punte di 40-42 gradi in Sardegna.

Giovedì 13 Luglio – Alta pressione in temporaneo cedimento sulle regioni settentrionali con nubi in aumento e temporali sparsi, più probabili su Piemonte, Lombardia e Triveneto. Calo termico al Centro-Nord, sempre molto caldo invece sulle regioni centro-meridionali con temperature fino a 38-40 gradi nelle zone interne.

Venerdì 14 Luglio – Aria relativamente più fresca raggiunge anche le regioni centrali apportando un calo termico di alcuni gradi. Caldo ancora intenso al Meridione con picchi di 40 gradi, specie fra Puglia, Calabria e Sicilia. Tempo nel complesso stabile e soleggiato, salvo ancora delle nubi e locali acquazzoni al Nord.

Tendenza weekend/inizio settimana – L’Anticiclone Africano torna a prendere vigore. Condizioni stabili e caldo in forte aumento specie da Domenica con temperature che torneranno a toccare i 38-40 gradi anche al Centro-Nord. Probabili punte fino a 42-44 gradi nelle aree interne del Centro-Sud verso Lunedì-Martedì. Caldo e afa anche di notte.

