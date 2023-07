Violenti temporali in Alto Adige: grandine grossa e tanti danni

Come preannunciato nelle nostre previsioni dei giorni scorsi infiltrazioni di aria atlantica hanno eroso parzialmente l’Anticiclone Africano sulle regioni settentrionali provocando nelle ultime ore forti temporali principalmente sulle aree alpine.Â

Nella tarda serata di ieri e in nottata abbiamo avuto violenti temporali in Alto Adige, con piogge torrenziali, grandinate e forti raffiche di vento. La grandine caduta è stata a tratti devastante per via delle dimensioni eccezionali: i chicchi hanno raggiunto anche i 6-8 centimetri di larghezza.

L’area più colpita è stata quella della Valle Isarco e della Val Sarentino, con grandinate che hanno causato parecchi danni. Bressanone e Sarentino sono due dei comuni più martoriati. I Vigili del Fuoco hanno effettuato almeno 50 interventi per allagamenti in cantine, negozi e garage. La grandine ha sfondato i parabrezza di diverse autovetture, danneggiato lucernari, finestre, giardini. Numerosi anche gli alberi caduti per il forte vento.

