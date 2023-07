Violenti temporali anche in Veneto e Friuli Venezia Giulia con tanti danni

Non c’è solo la Lombardia fra le regioni più colpite dai temporali e dalla grandine. Nella notte il fronte temporalesco che ha attraversato l’area alpina è transitato anche sul Veneto, colpendo in particolar modo le aree montuose e pedemontane della regione.

La parte più intensa delle precipitazioni ha interessato l’area tra il vicentino il trevigiano, il veneziano orientale, in Veneto, e poi il pordenonese e parte della provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia. Qui si sono abbattute estese e violente grandinate, con chicchi grossi anche 5-8 centimetri. I temporali sono stati accompagnati inoltre a forti raffiche di vento. I danni sono ancora da quantificare ma saranno sicuramente ingenti. Non solo per l’agricoltura ma parliamo di danni materiali anche ad abitazioni, attività commerciali, automobili.

Nel Veneto, fra i comuni interessati che hanno riportati i maggiori danni citiamo Trissino, Dueville, Castelgomberto, Isola Vicentina, Monticello Conte Otto, Caldogno, Costabissara, Cornedo, Sandrigo, Montecchio Precalcino, Bolzano Vicentino.

Ecco gli effetti della grandine in queste due foto che arrivano dalla zona di Caldogno (VI):