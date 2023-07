Previsioni meteo: ondata di caldo estremo la prossima settimana, possibili record

L’anticiclone Africano ha allentato un po’ la sua morsa nelle ultime ore, soprattutto sulle regioni settentrionali, dove il caldo si è fatto un po’ più sopportabile. Fra oggi e domani perderemo qualche grado anche al Centro-Sud, dove comunque continuerà a fare molto caldo.

Caldo estremo la prossima settimana, apice fra 17-20 Luglio

Questa leggera attenuazione però risulterà solo transitoria, in quanto da Domenica in poi l’Anticiclone Africano si intensificherà nuovamente su tutta l’Italia e darà vita a un periodo estremamente caldo da nord a sud oltre che stabile e soleggiato.

L’apice dell’ondata di calore, sulla base degli ultimi aggiornamenti, è prevista fra Lunedì 17 e Giovedì 20. In questa fase la massa d’aria calda sub-tropicale raggiungerà la massima intensità ed estensione, portando temperature roventi.

Picchi di 45 gradi al Centro-Sud

La colonnina di mercurio raggiungerà i 38-40 gradi al Nord, mentre si andrà oltre al Centro-Sud, dove sono previste punte di 42-44 gradi, addirittura 45-47 gradi in Sardegna, Sicilia e forse anche in Puglia (in presenza di aria secca), quindi con potenziali record di caldo!

Sulle coste le temperature saranno generalmente meno elevate ma si dovrà fare i conti con un’umidità maggiore e quindi un caldo opprimente e fastidioso, anche durante le ore notturne.

Caldo persistente al Centro-Sud

Il grande caldo si dovrebbe attenuare dopo il 20-21 Luglio al Nord. Sul resto d’Italia, in particolar modo al Sud, l’ondata di caldo pare invece destinata a continuare almeno fino al week end se non oltre, con temperature elevatissime.

Vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.