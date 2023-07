Meteo oggi: giornata caldissima, temperature sopra i 40°C al Centro-Sud

L’Anticiclone Africano continua a stazionare sulla penisola portando un caldo eccezionale. Ci attende una giornata di Martedì 18 Luglio con condizioni di generale stabilità atmosferica e cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi.

Rischio di rovesci o temporali pomeridiani solo sui settori alpini più settentrionali, verso il confine, in particolare in Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli.

Per quanto concerne le temperature, previste punte sui 37-38 gradi al Nord, 38-40° diffusi al Centro-Sud peninsulare, con picchi di 42-43° nelle zone interne. Valori ancora più elevati sulle due Isole Maggiori, dove si raggiungeranno picchi di 45°, localmente 46-47° in Sardegna. Caldo anche di notte con elevati tassi di umidità in gran parte delle zone costiere e centri urbani.

